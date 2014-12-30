Libya'da Temsilciler Meclisi'ne bombalı saldırı

Libya'nın Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisine bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisi'ne bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.

Meclis üyesi Tarık el-Ceruşi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba yüklü bir aracın meclisin ana kapısının içinde infilak ettiğini ve olayda koruma görevlilerinden yaralananların olduğunu söyledi

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yaralıların sayısının henüz belli olmadığını ifade eden Ceruşi, patlamanın bölgede büyük çapta hasara yol açtığını belirtti.

Libya Anayasa Mahkemesi, Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından geçiş sürecini yöneten Milli Genel Kongre'den ayrılarak kurulan Tobruk Temsilciler Meclisi'ni "gayri meşru" olduğu gerekçesiyle Kasım ayında feshetmişti.

Devrimin ardından siyasi istikrarın sağlanamadığı Libya'da Mayıs ayında Halife Hafter'in Zintan merkezli milis gruplarla başlattığı darbe girişimi, Trablus ve Misrata'daki devrimci gruplarla ortak hareket eden Trablus'taki merkezi yönetim tarafından engellenmişti.

Bu olayların ardından 2 meclisin faaliyete geçtiği ülkede, Milli Genel Kongre'nin desteklediği Libya Şafağı (Fecr) Koalisyonu ile Tobruk Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği emekli

General Halife Hafter'e bağlı "Onur Operasyonu" Koalisyonu arasındaki çatışmalar devam ediyor.