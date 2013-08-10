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Dünya

Libya'da televizyon sunucusu öldürüldü

Libya'da televizyon sunucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

10 Ağustos 2013 04:40

 

Libya'da bir televizyon kanalında sunuculuk yapan İzzeddin Kussad, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 
Bingazi'deki Ortak Güvenlik Odası Sözcüsü Abdullah ez-Zeydi, yaptığı açıklamada, Özgür Libya televizyon kanalında sunuculuk yapan Kussad'ın kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından. aracında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü söyledi.
Aynı zamanda Sudaa Bint Sum'a Camisi'nin imam hatibi olan Kussad, Özgür Libya ve bazı televizyon kanallarında sosyal ve kişisel gelişim içerikli programlar sunuyordu. 

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