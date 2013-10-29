Libya'da soygun: 54 milyon dolar çalındı

Libya resmi haber ajansı, Libya Merkez Bankası'na para taşıyan bir aracı durduran silahlı kişilerin 54 milyon dolar çaldığını duyurdu.

Habere göre, silahlı 10 kişi para nakil aracını, havalimanından Sirte kent merkezine girdiği sırada soydu. Araçta, 500 kilometre uzaklıktaki başkent Trablus'tan gelen nakit paranın olduğu kaydedildi.

Sirte kent konseyi başkanı Abdülfettah Muhammed, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Soygun tüm Libya için bir felaket" dedi.

500 bin dinar çalınmıştı

Libya hükümeti, ülkenin birçok bölgesinde kontrolü elinde bulundnuran silahlı milis, çeteci ve İslamcı gruplar üzerinde hakimiyet tesis etmeye çabalıyor.

Gelen haberlere göre, soyulan aracı sadece bir güvenlik ekibi koruyordu. Lana haber ajansı, güvenlik görevlilerinin silahlı 10 kişiye karşı koyamadığını belirtti. Soyguncuların yaklaşık 53 milyon Libya dinarına ve 12 milyon dolar değerinde dolar ve euroya el koyduğu ifade ediliyor.

Sirte'te Temmuz ayında iki bankaya yapılan saldırıda da 500 bin Libya dinarı çalınmıştı.

Sirte, Libya'daki iç savaşın sonunda Batı ülkelerinin desteklediği isyancılar tarafından öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri.