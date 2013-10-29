T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da soygun: 54 milyon dolar çalındı

Libya'da 2011'deki iç savaştan beri asayiş sağlanabilmiş değil

29 Ekim 2013 07:52

Libya resmi haber ajansı, Libya Merkez Bankası'na para taşıyan bir aracı durduran silahlı kişilerin 54 milyon dolar çaldığını duyurdu.

Habere göre, silahlı 10 kişi para nakil aracını, havalimanından Sirte kent merkezine girdiği sırada soydu. Araçta, 500 kilometre uzaklıktaki başkent Trablus'tan gelen nakit paranın olduğu kaydedildi.

Sirte kent konseyi başkanı Abdülfettah Muhammed, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Soygun tüm Libya için bir felaket" dedi. 

 

500 bin dinar çalınmıştı

 

Libya hükümeti, ülkenin birçok bölgesinde kontrolü elinde bulundnuran silahlı milis, çeteci ve İslamcı gruplar üzerinde hakimiyet tesis etmeye çabalıyor. 

Gelen haberlere göre, soyulan aracı sadece bir güvenlik ekibi koruyordu. Lana haber ajansı, güvenlik görevlilerinin silahlı 10 kişiye karşı koyamadığını belirtti. Soyguncuların yaklaşık 53 milyon Libya dinarına ve 12 milyon dolar değerinde dolar ve euroya el koyduğu ifade ediliyor.

Sirte'te Temmuz ayında iki bankaya yapılan saldırıda da 500 bin Libya dinarı çalınmıştı.
Sirte, Libya'daki iç savaşın sonunda Batı ülkelerinin desteklediği isyancılar tarafından öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri.

ETİKETLER

libyasoygunasayiş54 milyon dolar çalındıtrablussirte kent merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24