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Dünya

Libya'da Silahlı Kuvvetlerin başına Mankuş getirildi TRABLUS (A.A) 

04 Ocak 2012 10:16

-Libya'da Silahlı Kuvvetlerin başına Mankuş getirildi TRABLUS (A.A) - 04.01.2012 - Libya'da Silahlı Kuvvetlerin başına, ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'ye karşı savaşan Misrata birliklerinden emekli General Yusuf El Mankuş getirildi. Yönetimdeki Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil tarafından yapılan atama, ülkede yapısal bir ordunun kurulmasının yolunu açabilecek. Bir UGK yetkilisi, emekli asker Mankuş'un Kaddafi'ye karşı ayaklanmaya ilk safhalarda katıldığını, o dönemde Kaddafi güçleri tarafından yakalandığını ancak daha sonra devrimci güçler tarafından kurtarıldığını belirtti. Halihazırda Savunma Bakanı Yardımcılığı görevinde bulunan Mankuş'un atamasının milis komutanları tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Libya'daki geçiş hükümeti, yasa ve düzenin yeniden tesisi için ordu, polis ve diğer sivil görevlerdeki eski muhalifleri bütünleştirmeyi planlıyor.

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