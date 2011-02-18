-LİBYA'DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR: 7 ÖLÜ TRABLUS (A.A) - 18.02.2011 - Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'de polis ile göstericilerin arasında çıkan çatışmalarda, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bir sağlık yetkilisinin verdiği ve Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyf El İslam'a yakın Quryna gazetesinin de doğruladığı habere göre, Bingazi'de, Kaddafi iktidarına karşı çıkan protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda 7 gösterici hayatını kaybetti. Dün başlayan ve ülkenin 4 kentine sıçrayan protestolar sırasında meydana gelen şiddet olaylarında toplam en az 14 kişinin öldüğü belirtilmişti.