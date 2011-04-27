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Dünya

LİBYA'DA ŞİDDETLE ÇATIŞMALAR KABAVU/ADDİS ABEBA (A.A)

27 Nisan 2011 00:37

-LİBYA'DA ŞİDDETLE ÇATIŞMALAR KABAVU/ADDİS ABEBA (A.A) - 26.04.2011 - Libya'nın Kabavu bölgesinde muhaliflerle Albay Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetler arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Nalut kentinin 50 kilometre doğusundaki 15 bin nüfuslu Kabavu kasabasındaki direnişçiler, Zenten yönündeki çatışmaların gün boyunca sürdüğünü belirterek, çatışmalarda Kaddafi'ye bağlı 45 askerin ölü, 17'sini de canlı ele geçirdiklerini açıkladılar. Ailesinin hala Trablus'ta olması nedeniyle sadece ilk ismini veren Nefsi adlı bir kent sakini direnişçi de Kaddafi güçlerinin ilk olarak Kabavu'nun 18 kilometre batısındaki Talat köyüne 106 füzeleri ve uçaksavar bataryalarıyla saldırdıklarını belirtti. -MÜLTECİ KAMPINA BOMBA DÜŞTÜ- Bu arada, Kaddafi yanlısı güçlerin Misrata Limanı'na yönelik bombardımanında, mülteci kampına isabet eden patlayıcılar 3 Afrikalı mültecinin ölümüne neden oldu.  Mülteci kampındaki gönüllü doktorlar ve batılı gazeteciler, ölü sayısının artabileceğini belirtirken, 20 mültecinin de yaralandığını kaydettiler. -TRABLUS'TAN AFRİKA BİRLİĞİNE ÇAĞRI- Öte yandan, Libya hükümeti, Libya'ya yönelik dış güçlerin saldırısına karşı Afrika kıtasını seferber etmek amacıyla Afrika Birliğini en kısa sürede olağanüstü zirveye çağırdı. Libya Dışişleri Bakanı Abdülati Obeydi, Addis Abeba'da yaptığı açıklamada, Afrika Birliği Asamblesinin mümkün olan en kısa sürede olağanüstü toplanmasını önerdiklerini belirterek, bu zirvenin, kendilerine saldıran dış güçlere karşı koyabilmek için Afrika kıtasının olanaklarını seferber edebilme olanağı sağlayacağını söyledi.

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