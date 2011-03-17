-LİBYA'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Libya'nın Bingazi kenti yakınlarında Muammer Kaddafi güçlerine ait bir savaş uçağının düştüğü bildirildi. El Cezire televizyonunun muhabiri, Bingazi yakınlarında Libya lideri Muammer Kaddafi güçlerine ait bir savaş uçağının düştüğünü belirtti. Muhabir, düşen uçakla ilgili detaylı bilgi vermedi. -"KADDAFİ BİRLİKLERİ BİNGAZİ'NİN DIŞ MAHALLELERİNDE" Libya televizyonu, Ecdebiye kentinin kuzeyindeki büyük Zuveytina petrol terminalinin kontrolünü ele geçiren Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, muhaliflerin kalesi olan Bingazi'nin dış mahallelerine ulaştığını duyurdu. Haber henüz başka kaynaklarca doğrulanmadı. Libya televizyonu daha önce de Bingazi yakınındaki havaalanında patlamalar ve silah seslerinin duyulduğunu bildirmişti. -MUHALİFLER YALANLADI Öte yandan Libya'da muhalifler, devlet televizyonunun Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, muhaliflerin kalesi olan Bingazi'nin dış mahallelerine ulaştığı haberini yalanladı. Muhalif 17 Şubat Koalisyonunun sözcüsü Essam Geryani, Kaddafi birliklerinin Bingazi'nin dış mahallelerinden hala oldukça uzakta olduğunu ve güneydeki petrol kasabası Zuveytina'ya yaklaştıklarında da muhalif güçler tarafından kuşatıldıklarını söyledi. Libya devlet televizyonu ise hükümet güçlerinin Bingazi'nin dış mahallelerinde olduğunu ve güneydeki Zuveytina'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu. Bölgeden bugün erken saatlerde gelen haberlerde de Bingazi halkının, kentin dış mahallelerine ve Benina havaalanına hava saldırıları düzenlendiğini söylediği bildirilmişti. 17 Şubat Koalisyonunun sözcüsü ise hükümet güçleri için "Bingazi yakınında değiller. Zuveytina'ya yaklaştılar ancak devrimci güçler tarafından kuşatıldılar" dedi. -MUHALİFLER: "MİSRATA VE ÇEVRESİ BİZİM KONTROLÜMÜZDE" Libya'nın Misrata kentinde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasında çıkan çatışmalarda 18 kişinin öldüğü bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü, başkent Trablus'un yaklaşık 200 km doğusundaki kentin halen kendi kontrollerinde olduğunu belirterek, devlet televizyonunun haberini yalanladı. Adının açıklanmasını istemeyen sözcü, dünkü çatışmalarda 18 kişinin öldüğünü söyledi. "Kent ve çevresi halen kontrolümüzde. Kaddafi kentin birkaç kilometre yakınına birliklerini gönderiyor" diyen sözcü, kentin çevresinden sadece birkaç silah sesinin duyulduğunu ifade etti. Sözcü, Kaddafi'ye bağlı güçlere büyük darbe vurulduğunu ve 60 askerin öldürüldüğünü de iddia etti. Devlet televizyonu, Kaddafi'ye bağlı güçlerin, muhaliflerin son kalelerinden Misrata kentinde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. -64 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ Geçtiğimiz günlerde Libya'ya, Kızılay'a ait insani yardım paketlerini götüren Fergün Denizcilik Şirketi'ne ait Fehim Bey isimli gemi, dönüşte 17'si Türk toplam 64 kişiyi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu beldesindeki Seka Limanı'na getirdi. Taşucu Seka limanına gelen yolcular, Mersin Vali Yardımcısı Hüseyin Parlak, Silifke Kaymakamı Fatih Damatlar, Silifke İlçe Emniyet Müdürü Volkan İmişçi, Taşucu Belediye Başkan Vekili Mesut Coşkun, Liman Başkanı Musa Balcı, tarafından karşılandı. Kızılay ekibi, gemiden inen yolculara yiyecek ve içecek ikram ederken, Türk yolculara karanfil ile Türk ve Kızılay bayrakları hediye etti. Mersin Vali Yardımcısı Hüseyin Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılayın insani yardım amaçlı yaptığı bir faaliyet sonucu, Türkiye'den Libya'ya gönderilen geminin oradaki bazı Türk ve yabancı uyruklu vatandaşları getirdiğini kaydetti. Bunun Başbakanlık Acil Afet Durum Başkanlığı koordinesinde, Türk Kızılayı'nın yürüttüğü bir faaliyet olduğunu ifade eden Parlak, ''Gelen Türk yolcuları gitmek istedikleri yerlere gitmeleri ve yabancıların da ülkelerine dönmelerine yardımcı olacağız'' dedi. Libya'nın Bingazi şehrindeki İngiliz okulunda, İngilizce öğretmenliği yapan Peter Seddon'u karşılayan İstanbul'daki İngiliz Konsolosluk Hizmetleri Direktörü Susan Wilson, ''Türk hükümeti İngiliz vatandaşların Libya'dan çıkması konusunda bize yardımcı oluyor. Gelen listede bir İngiliz vatandaşının olduğunu gördük. O vatandaşımıza yardım için geldik. Amacımız buradaki işlemleri bittikten sonra İngiltere'ye dönmesini sağlamak'' diye konuştu. Fehim Bey isimli gemi ile Türkiye'ye 23 Suriye, 17 Türk, 10 Libya, 5 Irak, 2 Lübnan, 2 Hırvatistan, 1 İngiltere, 1 Romanya, 1 Ukrayna, 1 Polonya, 1 de Bulgaristan uyruklu yolcu geldi. -BAHREYN'DE POLİS GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI Bahreyn'in başkenti Manama yakınında polisin göstericelere ateş açtığı bildirildi. Bahreyn İnsan Hakları Derneği Başkanı Nebil Recep, Manama'nın batısındaki Şii Deyh bölgesinde polisin göstericilere ateş açtığını belirtti. Bölgedeki AFP muhabiri de bölgenin girişindeki polisin, yüzlerce göstericiye göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söyledi. Çok sayıda polis aracının komşu Cidafs bölgesini Deyh'e bağlayan yolu kapattığı da bildirildi.