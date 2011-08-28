-Libya'da rafineriler kapalı BİNGAZİ (A.A) - 28.08.2011 - Libya'da hampetrol yokluğu ve tesislerin zarar görmesi nedeniyle 5 rafinerinin tamamının devre dışı olduğu bildirildi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi petrol şirketi AGOCO'nun sözcüsü Abdülcelil Mayuf, Reuters'e verdiği demeçte, ''Hiçbir rafineri çalışmıyor. Ham petrol alamıyorlar. Bazıları kötü durumda'' dedi. Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin eski yan kuruluşu AGOCO, ham petrolü beş rafineriden üçü olan Tobruk, Ras Lanuf ve Sarir rafinerilerine gönderiyor. Mayuf, günde 20 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Tobruk rafinerisinin onarım nedeniyle geçici olarak kapalı olduğunu, Ras Lanuf ve Sarir rafinerilerine ise henüz ham petrol sevkıyatı yapılmadığını ifade etti. Brega ve Zaviye rafinerilerinin zarar gördüğü ya da ham petrol olmaması yüzünden mi kapalı olduğunun bilinmediği belirtildi. Günlük 220 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip ülkenin en büyük rafinerisi Ras Lanuf'un, Kaddafi güçlerinin denetiminde olduğu bu ay başında kısa süreliğine de olsa çalıştığı, ancak daha sonra muhtemelen ham petrol eksikliği nedeniyle tekrar devre dışı kaldığı kaydedildi. Rafineri kapasitesinin günlük 378 bin varil olduğu Libya'da, rafinerilerin tekrar devreye girmesinin petrol üretiminin yeniden ne kadar hızlı başlayacağına bağlı olduğu ifade edildi. AGOCO, toplam kapasitesi günlük 425 bin varil olan Mesla ve Sarir petrol sahalarında ham petrol üretimine haftalar içinde başlayabileceklerini bildirdi. Piyasa uzmanları, iç savaştan önce günlük 1,6 milyon varil olan petrol üretimi seviyesine ulaşmanın zaman alacağını, ancak petrol sahaları hızla devreye sokulursa aylar içinde günlük petrol üretiminin 1 milyon varili bulabileceğini söylüyorlar.