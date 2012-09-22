Libya'da radikal İslamcılara karşı gösteri düzenlendi

Libya'da militan gruplarla göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az dört kişi öldü. Libya'daki bir BBC muhabiri, halkın geniş bir kesiminin ülkede aylardır var olan istikrarsızlığı bu tür silahlı gruplara bağladığını ve tepki gösterdiğini belirtiyor.

Bingazi'deki olaylar, ABD'de hazırlanan videoyu protesto eden kalabalıkların, aralarında büyükelçininin de bulunduğu dört ABD elçilik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan eylemlerini izliyor.

Militan gruplara yönelik eylemlerin birinde, Ensar el Şeria grubunun Bingazi'nin dışındaki merkezi, kalabalık bir grup protestocu tarafından basıldı.

Militanların grubu dağıtmak için havaya ateş açtığı, protestocuların ilerlemesi üzerine silahlarıyla birlikte kaçtıkları söyleniyor.

Ensar el Şeria grubu, ABD'li elçinin ölümüyle sonuçlanan eylemlerin arkasında olmakla suçlanıyordu.

Sahati Tugay'ı adlı grubun merkezine girmeye çalışanlar ile içerdeki militanlar arasında da, hafif silah ve roketlerin kullanıldığı bir çatışma çıktı.

İki saat süren çatışma sonrasında militanlar binadan çıkmak zorunda kaldı. Fransız Haber Ajansı AFP'nin olay yerindeki bir muhabiri, kalabalığın bunun üzerine binayı ateşe verdiğini, cephaneliği de yağmaladığını belirtiyor. Dört kişininin öldüğü olaylar sırasında en az 40 kişi de yaralandı.

BBC muhabiri Rana Cevat, Sahati Tugayı'nın savunma bakanlığının izniyle faaliyet gösterdiğini belirtiyor.

Pakistan'daki olaylar

Pakistan’ın büyük kentlerinde de Cuma namazının ardından yapılan İslam karşıtı film protestolarında şiddetli çatışmalar yaşandı. Sokaklara dökülen halkla polis arasında yaşanan çatışmalarda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

İslam karşıtı ‘Müslümanların Masumiyeti’ filmine karşı bugün birçok Müslüman ülkede Cuma namazı çıkışlarında gösteriler düzenlendi.

Gösterilerin en şiddetli geçtiği ülkelerden biri olan Pakistan’da hükümetin ilan ettiği ‘Peygamber Sevgisi Günü’ şiddetli çatışmalarla geçti.

İslam karşıtı amatör film Arapça altyazılarla video paylaşım sitesinde yayınlandığından beri Müslüman ülkelerde gerginlikler yaşanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde protesto gösterilerinde çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenler oldu.

Peşaver'de göstericiler bir sinema salonunu ateşe verdi.

Pakistan’daki televizyonlar, ABD yönetimince hazırlanan ve Başkan Barack Obama’nın İslam karşıtı ‘Müslümanların Masumiyeti’ filmini eleştirdiği videolarından oluşan bir reklam yayınlıyor.

ABD, gerekmedikçe Pakistan'a seyahat edilmemesini tavsiye ediyor. ‘Müslümanların Masumiyeti’ filmi yüzünden protestolar ABD temsilcilikleri ve kurumları üzerinde yoğunlaşırken, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da yayımlanan Muhammed Peygamber karikatürleri, Batı karşıtı protestoları tırmandırdı.

Fransa dün 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını kapattı.