-Libya'da protestoların 8 ayı TRABLUS (A.A) - 17.10.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi rejimine karşı gösteriler 15 Şubat'ta başladı. Gösterilerin başlamasından bu yana geçen olayların özeti şöyle: -Şubat- -15-19: Libya'nın doğusundaki Bingazi ve Bayda kentinde başlayan rejim karşıtı gösteriler kanla bastırıldı. Gösteriler hızla birçok kente yayıldı. -23-25: Mısır sınırından, Ecdebiye bölgesine kadar uzanan bölge muhaliflerin eline geçti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, gösteriler sırasında bin kişinin öldüğünü açıkladı. -28: BM ve ABD'den sonra AB de Kaddafi rejimine yaptırım kararı aldı. -Mart- -10: Fransa 27 Şubatta Bingazi'de muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni (UGK) Libya halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıdı. Daha sonra 20'den fazla ülke, konseyi tanıdığını açıkladı. -17: BM Güvenlik Konseyi, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulması ve rejime yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasına yönelik karar tasarısını oylamaya sundu. -18-19: Libya ordusu Bingazi'ye girdi. -22: Bir aydır muhaliflerin kontrolünde olan batıdaki Misrata kentinde çatışmalar yoğunlaştı. -30: Libya Dışişleri Bakanı Musa Kussa istifa etti. Kussa'yı bazı üst düzey yetkililer de izledi. -Nisan- -1: Koalisyon güçleri doğudaki Brega yakınına hava saldırısı düzenledi. -13: Libya'ya ilişkin düzenli istişarelerde bulunması için oluşturulan "temas grubu" UGK'yı tanıdı ve Kaddafi'nin gitmesi çağrısında bulundu. -20: İngiltere, Fransa ve İtalya muhaliflere destek için Libya'ya askeri danışman gönderme kararı aldı. Bu ülkeleri Mısır ve ABD izledi. -21: Muhalifler Tunus-Libya sınırındaki Dehiba bölgesinin kontrolünü ele geçirdi. -Mayıs- -1: NATO'nun hava saldırısında Kaddafi'nin bir oğlu ve 3 torunu öldü. -11: Muhalifler Misrata havaalanının kontrolünü ele geçirdi. -27: Rusya Kaddafi'nin gitmesi çağrısında bulundu. -Haziran- -1: NATO, Libya'daki misyonunu Eylül sonuna kadar uzattığını açıkladı. -7: NATO Trablus'a en büyük hava saldırısını düzenledi. -16: Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in özel temsilcisi Mihail Margelov, Libya'daki rejim temsilcileri ile muhalifler arasında doğrudan temas kurulduğunu bildirdi. -27: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve istihbarat kurumu başkanı Abdullah es-Senusi hakkında insanlığa karşı işlenmiş suçlar sebebiyle tutuklama kararı çıkardı. -29: Fransa, muhaliflere paraşütle hafif silah yardımında bulunduğunu kabul etti. -Temmuz- -1: Kaddafi, "savaşı Avrupa'ya taşıma" tehdidinde bulundu. -6: Libyalı muhalifler, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'un güneyindeki Gualiş'te konuşlanan kuvvetlerine yönelik saldırı düzenledi. -13: Muhalifler, İnsan Hakları İzleme Örgütünün "muhaliflerin de insan hakları ihlallerinde bulunduğu" yönündeki suçlamasını reddetti. -15: İstanbul'da toplanan Libya Temas Grubu, "Kaddafi rejiminin Libya'da artık herhangi bir meşru otoritesi kalmamıştır ve gerek Kaddafi gerekse ailesinin belli üyeleri gitmek zorundadır" diyerek, yeni bir rejim kuruluncaya kadar UGK'yı Libya'nın meşru hükümet makamı olarak tanıdığını açıkladı. -Ağustos- -9: Kaddafi rejimi, NATO'yu batıda 85 sivili öldürmekle suçladı. -20: NATO'nun desteğiyle muhalifler Trablus'a saldırıya geçti. -23: Muhalifler, Kaddafi'nin Trablus'daki karargahı Bab'ül Aziziye'yi aldı. -Eylül- -1: Paris'te düzenlenen ve yaklaşık 60 ülkenin temsilcisinin katıldığı konferans sonunda, Kaddafi'nin yurt dışında dondurulan mal ve para varlıklarından 15 milyar doların, derhal UGK'ya verilmesi görüşü benimsendi. -9: Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Kaddafi, oğlu Seyfülislam Kaddafi ve kayınbiraderi Abdullah El-Senusi'nin tutuklanması için üye 188 ülkede ''kırmızı bülten'' çıkardı. -12: Oğullarından Saadi'nin aralarında bulunduğu Muammer Kaddafi'nin 32 yakınının Nijer'e sığındığı bildirildi. -15: Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron Libya'yı ziyaret etti. Muhalifler Sirte'ye saldırı başlattı. -16: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Libya'yı ziyaret etti. BM, Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanıdı. -20: UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü. Abdülcelil, protestolarda 25 bin kişinin öldüğünü belirtti. -21: Muhalif güçler güneydeki Sebha ve Vaddan'ı aldı. -Ekim- -9: Sirte kentinde muhalifler üniversite, konferans merkezi ve emniyet müdürlüğünde kontrolü ele geçirdi. -13: Libya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla uçuşa yasak bölge ilan edilen hava sahası kısmen açıldı. -14: Trablus'ta Kaddafi yanlıları ve karşıtları arasında çatışmalar çıktı. -15: Sirte'de muhalif güçler direnişle karşılaştı ve geri çekildi. -17: UGK, bir ayı aşkın süredir kuşatma altında olan Beni Velid'de kontrolün tamamen sağlandığını açıkladı.