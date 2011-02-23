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Dünya

Libya'da protestocular İçişleri Bakanı'nı kaçırdı

Libya'da hükümet karşıtı protestolara destek vermek için dün istifa eden İçişleri Bakanı Abdul Fettah Yunus El Abidi'nin kaçırıldığı bildirildi.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Libya'da hükümet karşıtı protestolara destek vermek için dün istifa eden İçişleri Bakanı Abdul Fettah Yunus El Abidi'nin kaçırıldığı bildirildi.

CNN International, Libya devlet televizyonuna dayandırdığı haberinde, Bingazi'deki "çetelerin" El Abidi'yi kaçırdığını belirtti.

Devlet televizyonunun haberine göre, Libya güvenlik güçleri, El Abidi'nin kaçırılmasından sorumlu olanları uyararak, "Saklandıkları yerde yakalanacaklar" ifadesini kullandı.

El Abidi, dün gece "17 Şubat Devrimi"ne destek olmak için görevinden ayrıldığını açıklayarak, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye tepki olarak istifa eden hükümet yetkililerine katılmıştı. El Abidi, Libya ordusunun da "meşru taleplerde" bulunan halkın safına geçmesini istemişti.

Libya eski İçişleri Bakanı El Abidi'nin Bingazi kentinde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 300 sivilin öldüğünü öğrenmesinin ardından istifa kararı aldığı belirtildi.

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