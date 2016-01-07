Libya'da polis okuluna bombalı saldırı



Zliten Belediye Başkanı Miftah Lahmadi, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 40 kişinin öldüğünü söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Kargaşa ortamı başta IŞİD olmak üzere cihatçı ve radikal grupların güç kazanmasına neden oluyor.

İslamcı milisler başkent Trablus'u ele geçirerek kendi hükümetlerini kurmuştu. Uluslararası alanda tanınan hükümet ve meclis ise ülkenin doğusundaki Tobruk'a kaçarak faaliyetlerini burada devam ettirdi.

Kargaşa ortamı başta IŞİD olmak üzere cihatçı ve radikal grupların güç kazanmasına neden oluyor.