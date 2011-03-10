T24 LogoT24 Logo
Dünya

LİBYA'DA PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ TRABLUS (A.A)

10 Mart 2011 01:36

-LİBYA'DA PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ TRABLUS (A.A) - 09.03.2011 - Libya'da petrol üretiminin günde yarım milyon varile düştüğü bildirildi. Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin başkanı Şükrü Ganem, düzenlediği basın toplantısında, petrol alanlarından yerli ve yabancı işçilerin ayrılması sonucu günlük 1,6 milyon varil olan petrol üretiminin yarım milyon varile düştüğünü söyledi. Ganem, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Libya'daki düşüşü telafi etmeye hazır olduğunu fakat bunun için henüz işaret olmadığını kaydetti. Libya petrol endüstrisi ve alanlarından yabancı işçilerin ayrılmak istediğini, Libyalı işçilerin de aynı talepte bulunduğunu ifade eden Ganem, ülkenin doğusundaki karışıklığa rağmen petrol endüstrisinin hala merkezden koordine edildiğini ileri sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24