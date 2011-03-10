-LİBYA'DA PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ TRABLUS (A.A) - 09.03.2011 - Libya'da petrol üretiminin günde yarım milyon varile düştüğü bildirildi. Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin başkanı Şükrü Ganem, düzenlediği basın toplantısında, petrol alanlarından yerli ve yabancı işçilerin ayrılması sonucu günlük 1,6 milyon varil olan petrol üretiminin yarım milyon varile düştüğünü söyledi. Ganem, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Libya'daki düşüşü telafi etmeye hazır olduğunu fakat bunun için henüz işaret olmadığını kaydetti. Libya petrol endüstrisi ve alanlarından yabancı işçilerin ayrılmak istediğini, Libyalı işçilerin de aynı talepte bulunduğunu ifade eden Ganem, ülkenin doğusundaki karışıklığa rağmen petrol endüstrisinin hala merkezden koordine edildiğini ileri sürdü.