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Dünya

Libya'da petrol rafinerisine saldırı: 15 ölü RAS LANUF (A.A)

12 Eylül 2011 16:37

-Libya'da petrol rafinerisine saldırı: 15 ölü RAS LANUF (A.A) - 12.09.2011 - Libya'da Kaddafi'ye bağlı askerlerin bir petrol rafinerisine düzenlediği saldırıda 15 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, Kaddafi güçlerinin, Libya'nın kuzeydoğusundaki Ras Lanuf kentine 20 kilometre uzaklıktaki petrol rafinerisinin ana giriş kapısına saldırdığını, saldırıda 15 güvenlik görevlisinin öldüğünü, ikisinin ise yaralandığını kaydetti. Saldırı öncesinde tam olarak faaliyette olmadığı bildirilen Ras Lanuf Petrol ve Gaz Rafinerisi'nde, Kaddafi güçlerinin saldırısı sırasında yaklaşık 60 kişi görev başında bulunuyordu.

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