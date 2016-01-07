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Dünya

Libya’da askeri eğitim merkezine saldırı; çok sayıda ölü ve yaralı var

Saldırının IŞİD'le bağlantılı olduğu iddia edildi

Fotoğraf: Arşiv

07 Ocak 2016 13:24

Libya'da bomba yüklü araçla polis okuluna düzenlenen saldırı sonrası onlarca 65 kişi hayatını kaybetti.

Zliten Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre, saldırıda 65 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 100 kadar kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor. 

Saldırı Libya'nın Zliten şehrinde bulunan polis eğitim kampına bomba yüklü kamyon ile gerçekleştirildi. 

Misrata Merkez Hastanesi'nin saldırıda yaralananlar için kan bağışı talebinde bulunduğu açıklandı.Henüz saldırıyı üstlenen bir örgüt olmadı. Terör örgütü IŞİD'le Libya'nın batısında etkin olduğu ve ilerlemeye çalıştığı biliniyor.

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