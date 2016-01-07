Libya’da askeri eğitim merkezine saldırı; çok sayıda ölü ve yaralı var

Libya'da bomba yüklü araçla polis okuluna düzenlenen saldırı sonrası onlarca 65 kişi hayatını kaybetti.

Zliten Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre, saldırıda 65 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 100 kadar kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor.

Saldırı Libya'nın Zliten şehrinde bulunan polis eğitim kampına bomba yüklü kamyon ile gerçekleştirildi.



Misrata Merkez Hastanesi'nin saldırıda yaralananlar için kan bağışı talebinde bulunduğu açıklandı.Henüz saldırıyı üstlenen bir örgüt olmadı. Terör örgütü IŞİD'le Libya'nın batısında etkin olduğu ve ilerlemeye çalıştığı biliniyor.