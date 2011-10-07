-Libya'da özgürlük isteği graffitilere yansıyor TRABLUS (A.A) - 07.10.2011 - Libyalı gençler, Kaddafi'ye ilişkin duygularını, duvarlara çizdikleri graffitilerle (duvar yazıları ve resimlerle kendini ifade eden görsel uygulama) yansıtıyor. Trablus'ta yeşil, siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu graffitilerde en çok yeni Libya bayrağı, özgürlük ve Kaddafi temaları işleniyor. Kaddafi'nin kaplumbağaya, fareye veya köpeğe benzetildiği graffitiler Trabluslulardan yoğun ilgi görüyor. Duvarlardaki resimlerin bazılarında Kaddafi çizgi film kahramanı Sünger Bob, bazılarında ise Libya'nın simgesi olan sıkılan yumruğun içindeki uçağa bindirilmiş olarak gösteriliyor. Kaddafi'nin bu alışılmadık resimleri, Libyalılar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflanarak, kaydediliyor. -Gençler duygularını resmediyor- Şehri graffitilerle donatan Media Center Grubu üyelerinden Muhammed El Said, daha çok özgürlük temasını işlediklerini belirterek ''Kaddafi çok insanı öldürdü. Biz de şimdi onu hayvan şeklinde yapıyoruz'' dedi. Graffiti sanatçısı Muhammed El Enebi de Kaddafi'nin gitmesiyle artık daha rahat konuşabildiklerini dile getirerek, ''Şimdi istediğimizi yapabiliyoruz. Kaddafi dönemi bizim için tutsaklık dönemiydi. O döneme ilişkin duygularımızı şimdi resimlere döküyoruz'' diye konuştu. -Çocuklar özgürlüğü çizgi film karakterleriyle öğrenecek- Okulların bahçe duvarlarını da graffitilerle renklendiren Media Center Grubu üyeleri, bununla çocukları yeni döneme hazırlamayı amaçladıklarını ifade ediyorlar. Graffiti sanatçısı Abdullah Ahmed, ''Daha çok ilköğretim okullarının bahçelerine graffitiler yapıyoruz. Kaddafi dönemini görmüş, savaş görmüş küçük öğrencileri özgür ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Okul bahçelerine çizgi film kahramanları yapıyoruz. Çocukların sevdiği kahramanlarla okulu da sevdirmeyi amaçlıyoruz'' dedi. -İlginç Kaddafi resimleri tezgahlarda- Kaddafi'ye ilişkin resimler sadece duvarlarda bulunmuyor. Trablus'ta sokaktaki tezgahların çoğunda Kaddafi'yi ''ilginç'' halde gösteren kartpostallar satılıyor. Tezgahlardaki resimlerde Kaddafi pop ve rap yıldızı, komik pijama giymiş halde veya taş devri kahramanı olarak gösteriliyor.