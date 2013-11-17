Libya'da olağanüstü hal ilan edildi

Libya Devrimcileri Operasyon Odası, Cuma ve Cumartesi günlerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle başkent Trablus'ta 48 saat olağanüstü hal ilan etti.

Operasyon odasından yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü halin "genel güvenliğin yanı sıra sivillerin can güvenliğinin sağlanması, akan kanın durdurulması, kadınların, çocukların ve yaşlıların tehlikelerden korunması" için ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon odasının, güvenliği sağlamak ve suçluları adalete teslim etmek için genel kurmay başkanlığı, içişleri bakanlığı, tüm siviş toplum kuruluşları, yerel meclisler ve akil insanlarla koordineli bir şekilde çalıştığı kaydedildi.

Başkent Trablus'ta milis güçlerinin protestoculara saldırısı sonucunda 48 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Misrata Kartalları Tugayı adlı milis güçlerinin kentten çıkmasını talep eden göstericilere, milisler tarafından açılan ateşte 32 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı ve silahlı milislerden de 16 kişinin öldürüldüğü kaydedilmişti.

Öte yandan Trablus belediye meclisi, son olaylardan dolayı şehirde 3 gün genel grev ve yas ilan ettiğini duyurdu. Belediye meclisinden yapılan yazılı açıklamada, fırınlar, sağlık kuruluşları, eczaneler ve akaryakıt istasyonları dışında Trablus genelinde kamuya ait ve özel kuruluşlarda, son olaylarda ölenler ve aileleri ile dayanışmak için 3 gün genel grev ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, halktan sakin olmaları, kimseye dokunmamaları ve kamu ve özel mülkiyete zarar vermemeleri istendi.