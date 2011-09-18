-Libya'da okullar açıldı TRABLUS (A.A) - 18.09.2011 - Şubat ayında eğitim ve öğretime ara verilen Libya'daki ilköğretim okullarında yeniden dersbaşı yapıldı. Aljellah İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri, yeni dönemin başlaması dolayısıyla kırmızı, yeşil ve siyah renklerden oluşan yeni Libya bayrağını göndere çekti ve yeni milli marşlarını söyledi. Sabah sporunun ardından sınıflara geçen öğrenciler, yeni öğretmenleriyle tanıştı. Öğretmen Karelh Mansour, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Libya'da zor günler geçirdiklerini anlatan Mansour, Trablus'ta birkaç hafta öncesine göre sükunetin sağlanmasına rağmen velilerin hala çocuklarını okula göndermekten korktuklarını söyledi. Mansour, yeni öğretim döneminin aynı zamanda bazı sıkıntıları beraberinde getirdiğine işaret ederek, ''Devrimin başındayız. Bu nedenle yeni bir müfredatın oluşturulması gerekiyor. Ders kitapları henüz hazırlanmadı. Bir süre müzik, resim ve spor aktiviteleriyle öğrencileri meşgul etmeye çalışacağız'' dedi. Okulun ilk gününde öğrencilerin içlerine kapanmış ve tedirgin olduğunu gözlemlediğini belirten Mansour, bu durumun da çocukların Trablus'taki çatışmalar ve NATO bombardımanlarından korkmasından kaynaklandığını ifade etti. Mansour, gelecek aylarda öğrencilerin psikolojik durumları, iç savaş sırasında hayatını kaybedenler olup olmadığı ve ailelerine ilişkin bazı çalışmalar yapılacağını da sözlerine ekledi. Trablus'ta ortaokul ve liselerin de gelecek hafta eğitim ve öğretime açılacağı belirtiliyor. Trablus'taki bazı okullarda ise öğretmenlerin, okul yönetimlerinde hala Kaddafi yönetimi tarafından atanan yöneticiler görev yaptığı için derslere girmeyi boykot ettikleri ifade ediliyor.