-LİBYA'DA ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFÇI KAYBOLDU NEW YORK (A.A) - 10.04.2011 - Libya'da, Associated Perss ajansının ödüllü fotoğrafçısının kaybolduğu bildirildi. Associated Press ajansından yapılan açıklamada, Altaf Kadri'nin, dün Libya'nın Ecdebiye kenti yakınında, görev sırasındayken meslektaşlarından ayrıldığı ve daha sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Açıklamada, 35 yaşındaki fotoğrafçının hayatından endişe edildiği ve yerinin tespit edilmesi için gerekli adımların atıldığı kaydedildi. Hindistan vatandaşı olan Kadri'nin, Keşmir'de çektiği Hint polisinin ateşinde ölen bir adamın cesedinin başında ağlayan yakınlarının fotoğrafı, bu yıl Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü almıştı.