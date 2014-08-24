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Dünya

Libya'da mültecileri taşıyan tekne battı

Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan ve 170 Afrikalı'yı taşıyan tekne Libya açıklarında battı. 17 kişi kurtarıldı, 153 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

24 Ağustos 2014 01:11

Libya 'dan Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan ve 170 Afrikalı'yı taşıyan tekne battı. Libya Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, batan teknedeki sadece 17 kişi kurtarıldı.

Diğer mültecilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

İki yılda 48 bin kaçak Avrupa'ya giriş yaptı

 

Son iki yıl içinde toplam 48 bin Afrikalı göçmen Avrupa topraklarına ayak bastı. Göçmenlerin çoğu Eritre, Somali ve Uganda gibi ülkelerden buraya gidiyor.

BM 2013’te yaptığı açıklamada Eritre’den her ay 3 bin kişinin kaçtığını rapor etti. 2011’deyse Arap Baharı’nın başlaması da Avrupa’ya kaçışların sayısını artırdı.

 

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