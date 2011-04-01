-LİBYA'DA MUHALİFLERDEN ATEŞKES KOŞULLARI BİNGAZİ (A.A) - 01.04.2011 - Libya'da muhalifler, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin batıdaki kentleri bırakması ve halka ifade özgürlüğü tanıması gibi koşullara dayanan bir ateşkes konusunda anlaşabileceklerini bildirdi. Ulusal Konsey Başkanı Mustafa Abdülcelil, BM Libya Özel Temsilcisi Abdelillah el Hatip ile düzenlediği ortak basın toplantısında, herhangi bir ateşkese varılması durumunda paralı askerlerin sokaklardan çekilmesinini de istedi. Abdülcelil, "Ülkenin batısındaki kentlerde yaşayan Libyalıların düşüncelerini ifade etmekte tam bir özgürlüğe sahip olması koşuluyla ateşkese itirazımız yok" dedi. Ulusal Konsey Başkanı, Kaddafi birliklerinin sivillere saldırmayı bırakmaması durumunda muhaliflerin silaha ihtiyacı olacağını da söyledi. Abdülcelil, Kaddafi ve ailesinin ülkeye terk etmesine yönelik talepleri konusunda geri adım atmayacaklarını da belirtti.