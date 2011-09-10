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Dünya

Libya'da Muhalifler Bani Walid'e girdi BANİ WALİD (A.A)

10 Eylül 2011 23:12

-Libya'da Muhalifler Bani Walid'e girdi BANİ WALİD (A.A) - 10.09.2011 - Libya'da muhalifler ile Bani Walid'in ileri gelenleri arasında birkaç gün önce yapılan görüşmelerde, kentin kan dökülmeden teslim edilmesi konusunda varılan uzlaşma sözde kaldı. Muhaliflerin askeri yetkililerinden alınan bilgiye göre, muhalif birlikler dün gece kente farklı yönlerden girdi ve kentin bazı bölümlerini ele geçirdi. Bani Walid'de, şiddetli çatışmalar hala devam ederken, 4 muhalif askeri öldü, 15'i de yaralandı.  Günlerdir elektrik ve suyu olmayan kentin iletişim bağlantıları da çöktüğü için iletişim sağlanamıyor. Muhalifler, kentte yaşayanlara silah bırakma ve Kaddafi askerlerinin suçlarına ortak olmama çağrısında bulunuyor. Öte yandan, Bani Walid'e günlerdir girişlerine izin verilmeyen gazeteciler, bugün ilk kez kente yaklaşabildi. Gazetecilerin, ağır silahlı muhalif güçlerin kontrolünde Bani Walid'e hareketinden bir süre sonra çevrede keskin nişancılar olduğu gerekçesiyle konvoy durduruldu. Hızla araziye dağılan muhalifler, bölgede yaptıkları güvenlik aramasının ardından, konvoyun yoluna devam edebileceği raporunu verdi. Bani Walid'e 3 kilometre mesafedeki muhalif askerlerinin konuşlandığı bölgeye ulaşıldığında, Bani Walid'den şiddetli silah sesleri, patlamalar ve duman yükseldiği görüldü. Ayrıca Bani Valid semalarında uçak seslerinin duyulmasının ardından kentte 5-6 şiddetli patlama sesi de duyuldu. Muhaliflerin ise bölgeye silah ve personel takviyesi devam ediyor. Çatışmaların yaşandığı kentin semalarında, insansız hava araçları dolaşıyor. Ayrıca, ambulanslar Bani Walid'e sık sık gidip geliyor.

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