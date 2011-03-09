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Dünya

LİBYA'DA MUHALİFLER ASHTON İLE GÖRÜŞTÜ STRASBOURG (A.A)

09 Mart 2011 01:22

-LİBYA'DA MUHALİFLER ASHTON İLE GÖRÜŞTÜ STRASBOURG (A.A) - 08.03.2011 - Libyalı muhaliflerin temsilcileri, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüştü. Muammer Kaddafi'ye karşı oluşturulan Libya Ulusal Konseyi'nin kriz komitesi başkanı Mahmut Cebril ile konseyin "dışişleri bakanı" Ali Essavi, Strasbourg'da Ashton ile bir araya geldi. Ashton'ın sözcüsü, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini, Ashton'ın kendileriyle temasta bulunmaya devam edeceğini söyledi. AB yetkilileri, görüşmenin bu kişilerin veya konseyin onaylanması anlamına gelmediğini vurguladılar. Sözcü, "Kendileri Strasbourg'dalardı ve görüşme talep ettiler ve Ashton, mümkün olduğunca çok bilgi toplama stratejisi çerçevesinde kendileriyle görüşmekten memnuniyet duydu" dedi. Avrupa Parlamentosu'ndaki liberallerin davet ettiği Cebril ile Essavi'nin yarın parlamentodaki Libya oturumunda konuşmalarının beklendiği belirtildi.  

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