Libya'da Milli futbolcular da isyan etti

T24 - Libya'da dördü milli takımdan 17 futbolcu asilerin safına geçti. Milli kaleci Gutat, Kaddafi'ye seslendi: "Artık bizi bırak, izin ver, özgür bir ülke kuralım."







Libya futbolunun devleri, Albay Muammer Kaddafi’ye cephe aldı. Dördü milli takımda koşturan 17 futbolcu asilerin safına geçip Kaddafi’ye “Artık git” diye seslendi. Milli takım kalecisi Cuma Gutat ile Trablus’un en büyük kulübü El Ehli’nin teknik direktörü Adil bin İsa, önceki gece batıda isyancıların elindeki Nafusa Dağları’ndan BBC’ye verdikleri özel demeçte muhaliflerin tarafına geçtiklerini açıkladı.



Kaddafi bıktırdı

Futbolcuların taraf değiştirmesi, bir grup subayın isyancılara katılmasının ardından geldi. Bir otel odasında diğer futbolcularla birlikte poz veren Gutat “Kaddafi’ye söylüyorum: Bizi yalnız bırak ve özgür bir Libya kurmak için bize izin ver” dedi. Ardından gülerek “Gerçekte bu hayattan tamamen çekilmesini isterdim” diye ekleyen Gutat şu eleştiriyi yöneltti: “Kaddafi hiçbir şey yapmadı. Altyapı yok, sağlık hizmeti yok, bunun nedeni 42 yıldır bizi idare eden berbat rejim.” İsa da Libya’nın birliğini ve özgürlüğünü istediklerini belirterek “Kaddafi’nin artık olmadığı bir sabaha uyanmayı umut ediyorum” dedi.



Silah işinde paravan Katar

Britanya ve Fransa’nın Libyalı asileri Katar üzerinden silahlandırdığı öne sürüldü. Times’ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Britanya Başbakanı David Cameron, NATO operasyonlarının Libya lideri Albay Muammer Kaddafi rejiminin sonunu getirememesi nedeniyle tıkanmışlığı aşmak için asileri silahlandırıyor. İkili, BM’nin Libya’ya silah satışını yasaklayan yaptırım kararından kaçınmak için sevkıyatı Katar’ı kullanarak gerçekleştiriyor. Bingazi’de Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Sani’nin portresinin altında “Katar, tarih her zaman seni davamıza desteğinden dolayı hatırlayacaktır” yazılı afişi hatırlatan gazete, Batılı bir diplomatın “Askeri baskıyı güçlendirmeliyiz. Katar ihtiyacımız olanı yapıyor” dediğini aktardı.



NATO yine sivilleri vurdu

Bu arada Libya hükümeti dün NATO’nun Brega’da lokanta ve ekmek fırını dahil sivil hedefleri vurarak 15 kişiyi öldürdüğünü ve 20 kişiyi yaraladığını açıkladı. NATO suçlamayı reddederken başkent Trablus’ta da 3 güçlü patlama oldu.



Trablus beşlisi

BBC, Libya’nın doğusundaki Bingazi’de üslenen asilerin, başkent Trablus’ta yeraltına çekilen muhalifleri örgütlemeye çalıştığını kaydetti. Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Alamin Belhac’ın verdiği bilgilere, ‘Trablus Beşlisi’ olarak anılan bu kişiler, Skype ve uydu telefonları aracılığıyla Bingazi’deki kalelerinden her gece Trablus’taki 100 kişilik bir ağla temasa geçiyor.

Kurulan ağ, toplumun her kesiminden insanları içinde barındırıyor, Trablus’taki havayı, neler düşündüklerini, camilerde ve sokaklarda neler konuşulduğunu paylaşıyorlar. Bu şekilde Kaddafi rejiminin kendilerini izleme tertibatını atlattıklarını söylüyorlar. Zira Skype ve uydu bağlantılarına rağmen şu ana dek tutuklanan olmamış. Belhac Libya’da yasaklı Müslüman Kardeşler’in üyesi olarak 30 yılda edindiği yeraltında çalışma deneyimini şimdi Kaddafi’yi devirmek için kullandığını söyledi.

