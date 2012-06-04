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Dünya

Libya'da militanlar havaalanı bastı

Militan grup, liderlerinden birinin önceki gece aniden ortadan koybulduğunu belirterek, derhal serbest bırakılmasını talep etti

04 Haziran 2012 20:17

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir grup militan uluslararası havaalanını kuşattı. Yolcu uçakları başkentteki askeri havaalanına yönlendiriliyor.

Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında Libya'da şiddet olayları devam ediyor. Seçimlerin ertelendiği Libya'da bugün bir grup militan başkent Trablus'taki uluslararası havaalanını kuşattı. Libyalı bir güvenlik yetkilisi, silahlı kişilerin havaalanını kuşatması sonrasında yolcu uçaklarının askeri havaalanına yönlendirildiğini açıkladı.
 
Kendilerini El Avfea Tugayları olarak adlandıran militan grup, liderlerinden birinin önceki gece aniden ortadan koybulduğunu belirterek, derhal serbest bırakılmasını talep etti.
 
İsmini açıklamak istemeyen bir askeri yetkili, "Havaalanındaki durum çok ciddi, tanklar binayı çevreledi ve kimseyi içeri bırakmıyorlar" dedi.
 
Libya Ulusal Geçiş Konseyi sözcüsü Muhammed El Harizy, El Avfea lideri Albay Ebu Oegeila El Hebeşi'nin kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi. Sözcü, El Hebeşi'nin memleketi Tarhuna'dan başkent Trablus'a giderken kaçırıldığını belirtti.
 

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