Libya'da milisler akaryakıt tankını vurdu

Rakip milis gruplar, Trablus Havaalanı'nın kontrolü için yaklaşık iki haftadır çatışıyor. Çatışmalar havaalanının 13 Temmuz'da kapatılmasına yol açarken, 100'den fazla kişi de hayatını kaybetti.

Petrol sanayisini kontrol eden ve devlete ait Ulusal Petrol Şirketi (NOC) yetkilileri, havaalanı yakınlarında bulunan bir akaryakıt tankının çatışmada isabet alması sonucu yangın çıktığını açıkladı. Tankta 6 milyon litre yakıt bulunduğu, tesisteki diğer tankların kapasitesinin ise 90 milyon litreyi aştığı belirtildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alamaması halinde meydana gelecek patlamanın 5 kilometre çapında bir alanda ağır hasara neden olması bekleniyor.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Birçok kent, milisler tarafından kontrol ediliyor.

Şiddet ve kargaşa nedeniyle aralarında ABD, Almanya, Türkiye ve Fransa'nın da bulunduğu ülkeler vatandaşlarını Libya'yı terk etmeye çağırdı. Birçok ülke Libya'daki büyükelçilik binalarını tahliye etti.