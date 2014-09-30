Libya'da mahsur kalan Türk işçiler Türkiye'ye geliyor

Libya'da günlerce mahsur kaldıktan sonra tahliye edilen 396 işçiden 36 kişilik ilk grup bu akşam uçakla İstanbul'a geldi.

DHA'nın haberine göre, Libya Havayolları ile saat 18.50'de Atatürk Havalimanı'na gelen işçilerden Necmettin Gemi, “Libya'daki Türk işçileriz. Oradaki işimiz bitti ve topluca geldik. Bu söylentiler, sadece uçakların geç gelmesinden kaynaklanan bir olay. En son gelen kafile biziz. Mağdur olsak söyleriz. Herkes burada. Uçakların geç gelmesinden dolayı 1-2 gün aksama oldu, o da normaldir. Her yerde olacak şeylerdir. Türkiye'yi yaygaraya vermeye gerek yok" dedi.

ENKA şirketinin İdari İşler Müdürü Rafet Aydoğdu da, herhangi bir çatışma olmadığını belirterek, gecikmenin sebebinin havalimanından kaynaklandığını söyledi.

Bu arada, Libya'daki diğer yaklaşık 300 işçinin de, Türk Hava Yolları'ndan tahsis edilen geniş gövdeli bir uçakla saat 21.30 sıralarında Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.