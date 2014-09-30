Libya'da mahsur kalan işçiler Türkiye'ye döndü

Libya'da Türk inşaat firmasında çalışan ve günlerdir Ghat Havaalanı'nda mahsur kalan 321 işçi ile havaalanında hayatını kaybeden işçi İsmet Yalçın'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Hava Yolları'ndan tahsis edilen uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 23.30 sıralarında getirilen İşçilerden Ekrem Özkan, son bir hafta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Şantiyeden aldılar bizi başka bir havalimanına götürdüler. O da olmadı. Bizim çalıştığımız bölgenin 10 kilometre ötesinde çatışmalar halen devam ediyor. Oradan şirket bizi tahliye etti. Havalimanına geldik. Orada da mağdur kaldık. Bizim Türkiye'ye getireceklerdi. Oraya da uçak inmedi. 5 gün 5 gece orada bekledik. Orada da şuan kimse kalmadı. Bir arkadaşımızda vefat etti" dedi.

'Havalimanında bir hafta kaldık'

Kendi imkanlarıyla devlet yetkililerine ulaştıklarını belirten işçi Ahmet Kılınç, "Bize şantiyeyi tahliye edeceğiz dediler. Aldılar bizi altı yedi saatlik yol götürdüler otobüslerle. Çok zayıf bir koruma ve iki silahlı kişi ile Ghat Havalimanı'na gittik. Havalimanında bir hafta kaldık. Gelmeden bir gün önce Dışişleri Bakanlığı'nı kendim aradım. Kamer Genç'i kendim aradım. Tunus Başkonsolosluğu'nu aradım. Bunlara ulaşarak devletin eliyle buraya geldik. Herkes geldi. Bir cenazemiz var" diye konuştu.

'Son anda devlete ulaşmayı becerdik'

Kızı tarafından karşılanan Abdullah Bilgiç ise, "Yaşadıklarımız bildiğimiz şeylerdi. Libya'da durum belli. Biz Libya'nın doğusundaydık. Bizim oralarda pek fazla sıkıntı yoktu. Fakat birden Obani'ye sıçrayınca bizimde şantiyenin güvenliği kalmadı. Orada Enka teknik yönetiminin de hataları oldu. Son anda devlete ulaşmayı becerdik ve Türkiye'ye döndük. Uçağı da büyük ihtimalle Dışişleri Bakanlığı gönderdi. Biz havaalanında betonların üzerinde yattık. Bir arkadaşımız vefat etti. Kalp krizi geçirdi. Hiç bir şey yoktu. Ne bir acil yardım çantası, ne bir sağlık çantası vardı. Şuanda da orada kimse kalmadı. Hepimiz döndük" şeklinde konuştu.

'Şükür kavuştum babama'

Babasını gözyaşlarıyla karşılayan Şükran Bilgiç, "Hiçbir zaman bize doğru haber vermediler. Babamla dün görüşme sağladım. 8 gündür haber alamıyordum. Şükür kavuştum babama" dedi.

Cenaze izmir'e gönderilecek

Öte yandan Ghat Havaalanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitiren İsmet Yalçın'ın cenazesinin, sabah saatlerinde memleketi İzmir'e gönderileceği öğrenildi.