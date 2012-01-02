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Dünya

Libya'da mahkumların firar girişimi TRABLUS (A.A) 

02 Ocak 2012 10:07

-Libya'da mahkumların firar girişimi TRABLUS (A.A) - 02.01.2012 - Libya'da cezaevinden kaçmaya teşebbüs eden tutuklularla yaşanan kargaşa sırasında 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. Başkent Trablus'ta, Muammer Kaddafi döneminde asker olarak görev yapan ve ülkede bir süre önce yaşanan iç savaş sırasında tutuklananların kaldığı cezaevinden bir grubun, akşam saatlerinde kaçma girişiminde bulunduğu iddia edildi. Yaşanan kargaşa sırasında bölgede kısa süre elektriklerin kesildiği ve 2 güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı belirtildi. Firar etmeye çalışan grubun ise güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi.  Olayın ardından cezaevi çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlenirken, yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.  Bu arada kentin farklı bölgelerinden zaman zaman silah sesleri duyuldu.

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