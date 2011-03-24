-LİBYA'DA KÖMÜRLEŞMİŞ CESETLER TRABLUS (A.A) - 24.03.2011 - Libyalı yetkililer, asker ve sivillere ait kömürleşmiş cesetleri gazetecilere gösterdi. Libyalı yetkililerin bu sabah erkenden başkent Trablus'taki bir hastaneye götürdüğü gazeteciler burada, Batılı güçlerin savaş uçakları ve füzelerinin saldırısında hayatını kaybeden 18 asker ve sivilin yanmış cesetini gördü. Bu arada koalisyon güçlerinin beş gündür Muammer Kaddafi kuvvetlerine yönelik hava saldırılarında, Kaddafi'ye bağlı güçlerin muhaliflerin elindeki kentleri hedef alan tank ve topçu saldırılarını durdurmakta şimdiye kadar başarısız olduğu belirtiliyor. -"ABD YÖNETİMİYLE TEMASA GEÇTİ"- ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlarından Denis McDonough, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin bazı yakınlarının, Libya krizine bir çözüm bulmak amacıyla, ABD yönetimiyle temasa geçtiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Amerikan televizyon kanalı ABC'ye yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yakınlarının krizden çıkış yolu aradıklarını ve bu amaçla da dünyanın dört bir tarafında temasa geçtiklerini bildirmişti. -TRABLUS'UN DOĞUSUNDA ÖNEMLİ SAYIDA SİVİL ÖLDÜ- Libya resmi haber ajansı Jana, verdiği haberde, uluslararası koalisyonun dün akşam Libya'nın başkenti Trablus'un doğu banliyösüne düzenlediği hava saldırılarında "önemli sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini" duyurdu. Jana, bombardımanın ölü ve yaralıları enkaz altından çıkarmaya çalışan kurtarma ekiplerini de vurduğunu da belirtti. -ELEŞTİRİLEN OBAMA YÖNETİMİ OPERASYONU SAVUNUYOR- Libya'ya düzenlenen operasyondan dolayı eleştiri alan Barack Obama yönetimi, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı girişilen uluslararası operasyonu savundu ve bu operasyonun, "Kaddafi'nin daha fazla sivili öldürmesini engellediğini" öne sürdü. Senatonun iki numaralı ismi Demokrat Dick Durbin, ABD'nin Libya'ya müdahalesinin gelecekte Washington'un yeni Arap liderlerle kuracağı ilişkiler açısından önemli olduğunu söyledi. -RUMSFELD: "OPERASYONUN AMACI BULANIK"- Operasyonu eleştirenlerden eski ABD Savunma Bakanlarından Donald Rumsfeld ise CNBC kanalına yaptığı açıklamada, operasyonun amacının bulanık gözüktüğünü ifade etti. Rumsfeld, "İlk önce görevin amacını belirleyip, koalisyonu sonra belirler, kurarsınız, bu operasyonun amacı nedir? Libya'daki rejimi değiştirmek mi değiştirmemek mi?" şeklinde konuştu. -FRANSA VE İSPANYA'YA KARŞI TERÖR TEHLİKESİ YOK- Fransız ve İspanyol İçişleri Bakanları, şimdilik iki ülkenin güvenlik birimlerinin, Libya operasyonundan dolayı, Libyalı terör gruplarının Fransa ve İspanya'ya karşı planladığı herhangi bir terör saldırısını haber veren bir ipucu veya bilgiye rastlamadıklarını belirtti. Muammer Kaddafi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bütün Akdeniz havzasını "savaş alanına" çevireceği yönünde tehditte bulunmuştu. -PARİS NATO TARAFINDAN KOMUTA EDİLMESİNDEN YANA- Fransa Cumhurbaşkanlığı, Libya'ya karşı yürütülen askeri operasyona NATO'nun komuta etmesinden yana olduğunu bildirdi. Elysee Sarayı yayımladığı yazılı açıklamada, gitgide daha fazla NATO üyesi ülkenin uçakları operasyona katıldığını ve operasyonda eşgüdümü sağlamak için NATO karargahlarının kullanılabileceğini belirtti. Açıklamada, Libyalıların ne yapmaları gerektiğini Avrupalı yetkililerden öğrenmeye ihtiyaçları bulunmadığı, kendi ülkelerinin geleceğini kendileri belirlemeleri gerektiği belirtilirken, ülkenin demokratik düzene geçmesini sağlamak amacıyla, bütün Libyalıların muhalefete katılmasının öneminin de altı çizildi.