Libya'da 'köle pazarı' kuruldu, Afrikalı göçmenler, açık artırmaya çıkarıldı!

Libya'dan Avrupa'ya geçmek isteyen fakat bunu başaramayan göçmenlerin modern köleler olarak satıldığı aktarıldı. Libya'da köle pazarı kurulduğu ve göçmenlerin açık arttırmayla satıldığı ifade edildi. görüntülenen pazarda, 'köle'lerin "Çiftlik işleri için iri yarı büyük erkek" sözleriyle satıldığı ve fiyatların 400 dolardan başladığı aktarıldı.

Karar'da yer alan habere göre gizlice görüntülenen kayıtlarda insanların açık attırmayla satıldığı görülüyor. Kölelerden birinin Nijeryalı olduğu duyurulurken, "Çiftlik işleri için iri yarı büyük erkek" sözleriyle satılan genç adamın kendisine alıcı aradığı gözlemlendi.

Libya'nın Trablus kentinde kaydedilen görüntülerde köle pazarı CNN International tarafından gizlice kaydedildi. Gizli kamerayla kaydedilen açık arttırmada en yüksek parayı veren kişinin köleyi satın aldığı belirtildi. Daha önce satılan iki köleyle buluşan CNN muhabiri, büyük bir travma yaşayan ikilinin çok korktuğunu ve herkesten şüphelendiğini aktarıyor. Köle pazarında satılan göçmenlerin çoğu Nijerya, Mali, Gana, Nijer gibi ülkelerden.