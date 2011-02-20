-LİBYA'DA KESKİN NİŞANCILAR ONLARCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ TRABLUS (A.A) - 20.02.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yönetimi karşıtı gösterilerin merkezi olan Bingazi'de keskin nişancıların kalabalığa açtığı ateşle onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Reuters'ın haberine göre, bir görgü tanığı, kurbanların hastaneye götürülmesine yardımcı olduğunu belirterek, "Onlarca kişi öldü. 15 değil, onlarca kişi. Tam bir katliamın ortasındayız" dedi. AP ajansı, adının açıklanmasını istemeyen bir hastane yetkilisine dayanarak verdiği haberinde, Bingazi'de dün yaşamını yitiren 35 protestocunun toplu cenazesinden dağılan kalabalığa komandoların ateş açması sonucu 15 kişinin öldüğünü duyurmuştu.