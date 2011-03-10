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Dünya

LİBYA'DA KAYIP 2 GAZETECİ TUTUKLANDI TUNUS (A.A)

10 Mart 2011 19:11

-LİBYA'DA KAYIP 2 GAZETECİ TUTUKLANDI TUNUS (A.A) - 10.03.2011 - Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Libya'da kayıp oldukları bildirilen İngiliz The Guardian gazetesi ile Brezilya Estadro gazetesi muhabirlerinin hükümet güçleri tarafından tutuklandıklarını bildirdi. Örgüt, Brezilya Estado gazetesinin müdürüne dayanarak, Guardian'ın Iraklı muhabiri Geyt Abdülahad ile Estado'nun muhabiri Andrei Netto'nun Libya hükümet güçleri tarafından tutuklanarak, bilinmeyen bir yerde hapsedildiklerini açıkladı.        İngiliz The Guardian gazetesi bugün, Libya'daki kendi muhabirleri Abdülahad ve birlikte seyahat ettiği Brezilyalı gazeteci Netto'nun kayıp olduğunu kaydetmişti. Gazete, muhabirleri Geyt Abdülahad'ın, üçüncü taraflar aracılığıyla en son pazar günü temas kurdukları sırada Trablus'un batısındaki Zaviye kentinin dış mahallelerinde olduğunu belirtmişti.

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