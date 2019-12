-LİBYA'DA KAYIP GAZETECİLER BULUNDU NEW YORK (A.A) - 18.03.2011 - Amerikan New York Times gazetesi, Libya'da kaybolan 4 gazetecisinin bulunduğunu bildirdi. Gazetenin internet sitesindeki haberinde, gazetecilerin Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından yakalandığı, gazetecilerin bugün serbest bırakılacağı belirtildi. Gazete, kayıp gazetecilerle ilgili bilgiyi, Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ABC televizyonunda Christiane Amanpour'la yaptığı mülakatta verdiğini açıkladı. New York Times, Libya'daki çatışmaları izleyen 4 muhabirinin kayıp olduğunu, gazetecilerle en son salı günü iletişim kurulduğunu bildirmişti. -FRANSA ATEŞKES KARARINDAN TEMKİNLİ Fransa, Libya'nın derhal ateşkes ilan ederek, her türlü askeri operasyonu durdurma kararı aldığını bildirmesine ihtiyatlı yaklaştıklarını kaydetti. Reuters haber ajansı, Libya'nın açıklamasından sonra Fransa'nın ihtiyatlı yaklaştığını açıkladığını bildirdi. Habere göre Fransa, "tehdidin değişmediğini" belirtti. Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa, derhal ateşkes ilan ederek, her türlü askeri operasyonu durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Kusa, kararın, BM'nin Libya hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan etmesinin ardından sivilleri korumak amacıyla alındığını belirterek, sivillerin korunmasına büyük önem verdiklerini söylemişti. Libya ayrıca ülkedeki tüm yabancıları ve yabancı yatırımlarını koruyacağını kaydetmişti. -BELÇİKA MÜDAHALEYE HAZIR- Belçika, 6 F-16 savaş uçağı ve bir firkateynle NATO çerçevesinde Libya'ya askeri müdahaleye katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Belçika'nın Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Olivier Chastel, bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, hükümetin NATO'nun askeri kapasitesi ve olası müdahalesi içinde kalma kararı verdiğini belirterek, "Belçika'nın böyle bir müdahale için kullanmak üzere Yunanistan'da 6 F-16'sı ve Akdeniz'de bir firkateyni bulunmaktadır" dedi. Polonya Savunma Bakanı Bongdan Klich de ülkesinin nakliye uçaklarını kullanıma sunmaya hazır olduğunu, ancak BM'nin onayından sonra Libya'ya olası bir askeri müdahale gücüne katılmayacağını bildirdi. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Libya'dan her gün 1500 ila 2500 kişinin kaçtığını açıkladı. BMMYK sözcüsü Melissa Fleming, yaklaşık 300 bin kişinin Libya'daki çatışmalardan kaçtığını belirtti. -PARİS ZİRVEYE EVSAHİPLİĞİ YAPACAK- Fransa'nın başkenti Paris, yarın Libya konusunda AB ve Arap Birliği zirvesine evsahipliği yapacak. Libya'daki son gelişmelerin ele alınacağı zirveye, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da katılacak.