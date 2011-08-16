-Libya'da kan dinmiyor ZAVİYE (A.A) - 16.08.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un 40 kilometre batısındaki Zaviye'de, muhalifler ile hükümet güçleri arasında dün meydana gelen şiddetli çatışmalarda 23 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki basın mensupları, ölenlerden 13'ünün cenaze törenine katıldıklarını belirterek, can kaybının daha çok muhalifler ve sivillerden oluştuğunu kaydettiler. Gazeteciler, bugün öğleden sonra Zaviye çevresindeki çatışmaların hafiflediğini ve kentin büyük bölümünün muhaliflerin kontrolünde görünmesine karşın, kent içinde keskin nişancıların bulunduğu uyarısının yapıldığını bildirdiler. Mermiyle yaralanan çok sayıda kişinin Zenten'deki muhaliflerin hastanelerine doğru götürüldüğünü aktaran muhabirler, aynı zamanda çok sayıda ailenin de çatışmalardan kaçmak için dağlara sığındığını duyurdular. Öte yandan, Libyalı muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, rejimle her türlü görüşme iddialarını bir kez daha yalanladı. Abdülcelil, "Kaddafi rejimiyle doğrudan ya da dolaylı hiçbir müzakere yok" dedi. Tunuslu kaynaklar, Tunus'taki Libya sınırına yakın turistik Cerba adasında pazardan bu yana muhalifler ile rejim temsilcileri arasında müzakerelerin yapıldığını iddia ediyorlar.