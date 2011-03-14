Libya'da Kaddafi kontrolü tekrar ele geçiriyor

T24 - Libya’da, Kaddafi rejimine son vermek isteyen isyancılar, ellerinde bulunan kentlerin kontrolünü birer birer kaybediyor. Birkaç gün önce önemli sanayi ve liman kenti Ras Lanuf’tan geri çekilmek zorunda kalan isyancılar, şimdi Ras Lanuf’un 70 km batısında kalan bir diğer önemli sanayi kenti Brega’yı terk ediyor.



Libya devlet televizyonu, düne kadar isyancıların elinde bulunan Brega’nın, Libya lideri Muammer Kaddafi’ye ait birlikler tarafından ele geçirildiğini duyurdu.



Haberde, “Brega kenti direnişçilerden temizlendi” ifadesi kullanıldı.



AFP haber ajansı ise ağır bombardıman altında kalan isyancıların Brega’da tutunamayarak geri çekilmeye zorlandığını iletti.



İki günde iki kent kaybettiler

Cuma günü, Kaddafi güçlerinin denizden hücum botları, havadan savaş uçakları ve karadan havan toplarıyla ağır ateş altına aldığı Ras Lanuf’tan geri çekilen isyancılar, iki gün sonra Brega’da da aynı hezimete uğradı.



Hafta içinde, Kaddafi’nin memleketi Sirte ile Ras Lanuf arasında kalan Bin Cevad kentinde yaşanan çatışmalarda isyancılar geri çekilmeye başlamıştı. Pazar günü itibariyle, isyancılar iki önemli stratejik noktayı kaybetmiş oldu.



Kaddafi'nin oğlu Misrata'ya ilerliyor

Kaddafi’ye sadık birlikler Libya’nın doğusundaki isyancı kentleri ele geçirirken, isyancıların Libya’nın batısında elinde bulundurduğu tek kent olan Misrata saldırıya hazırlınıyor.



Cumartesi günü, Kaddafi’nin oğlu Hamis’in kontrolündeki 32’inci tugayın kente hareket ettiği belirtilmişti. Ancak, Hamis’in birliğinden 32 askerin kaçarak isyancıların tarafına geçmesiyle ilerleyişin aksadığı haberleri geldi.



Misrata, isyanın ilk günlerindeki saldırılara karşı koymayı başarmıştı.



El Kaide'den İslami rejim çağrısı

Afganistan'da ABD'nin denetimindeki hapishaneden kaçan Ebu Yahya El Libi, Libyalılara Muammer Kaddafi rejimini yıkarak İslami rejim kurma çağrısında bulundu.



El Libi, örgüte ait bir internet sitesinde yayımlanan videosunda, Tunus ve Mısır'daki rejimlerinin yıkılmasının ardından, sıranın Libya'da olduğunu belirtti.



Cumartesi günü yayımlanan 31 dakika uzunluğundaki videonun orijinalliği kanıtlanamadı. "Libyalı" kelimesinin Arapçası El Libi'yi takma isim olarak kullanan El Kaide militanı, 2005 yılında Afganistan'daki Bagram hapishanesinden kaçmıştı.