T24 LogoT24 Logo
Gündem

Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşı kurtarıldı

Davutoğlu: Nazım Süpürgeci, Emrah Bahçeci ve Necip Fazıl Coşkunsu adlı üç vatandaşımız dün serbest kaldı

12 Ağustos 2014 18:11

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşının kurtarıldığını ve yakın zamanda Türkiye'ye getirileceklerini duyurdu.

Bakan Davutoğlu, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"24 Haziran'da kaçırılan Nazım Süpürgeci ve Emrah Bahçeci ile 21 Haziran'dan sonra kendisinden haber alınamayan Necip Fazıl Coşkunsu adlı üç vatandaşımız, Trablus Havalimanı yakınlarında o tarihlerden bu yana alıkonulmuşlardı. Kendileri Trablus’a 90 km mesafede Tarhuna kentinde dün serbest kaldı. Az önce Humus’ta Misruata Başkonsolosumuz tarafından teslim alındılar. Her üç vatandaşımızla da Başkonsolosumuzca alınmaları akabinde biraz önce konuştum.Sağlık durumları iyi.Aileleriyle de telefonla görüştüler. Vatandaşlarımızı en kısa sürede ülkemize getirerek ailelerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ve bu zor süreçte metanet gösteren ailelerine bir kez daha geçmiş olsun diliyorum."

Güvenlik kaygıları nedeniyle 14 Haziran’da Libya’nın Bingazi kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu’nun faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından Trablus’ta iki Türk vatandaşı kaçırılmıştı. İki işçi, çalıştıkları şantiyeden kaldıkları kampa giderken yolları kesilmiş ve bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Bir diğer Türk vatandaşından daha haber alınamıyordu.

ETİKETLER

libyatürkkaçırmakurtarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24