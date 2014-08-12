Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşı kurtarıldı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşının kurtarıldığını ve yakın zamanda Türkiye'ye getirileceklerini duyurdu.

Bakan Davutoğlu, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"24 Haziran'da kaçırılan Nazım Süpürgeci ve Emrah Bahçeci ile 21 Haziran'dan sonra kendisinden haber alınamayan Necip Fazıl Coşkunsu adlı üç vatandaşımız, Trablus Havalimanı yakınlarında o tarihlerden bu yana alıkonulmuşlardı. Kendileri Trablus’a 90 km mesafede Tarhuna kentinde dün serbest kaldı. Az önce Humus’ta Misruata Başkonsolosumuz tarafından teslim alındılar. Her üç vatandaşımızla da Başkonsolosumuzca alınmaları akabinde biraz önce konuştum.Sağlık durumları iyi.Aileleriyle de telefonla görüştüler. Vatandaşlarımızı en kısa sürede ülkemize getirerek ailelerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ve bu zor süreçte metanet gösteren ailelerine bir kez daha geçmiş olsun diliyorum."

Güvenlik kaygıları nedeniyle 14 Haziran’da Libya’nın Bingazi kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu’nun faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından Trablus’ta iki Türk vatandaşı kaçırılmıştı. İki işçi, çalıştıkları şantiyeden kaldıkları kampa giderken yolları kesilmiş ve bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Bir diğer Türk vatandaşından daha haber alınamıyordu.