Libya'da kaçak teknesi battı: 11 ölü

Libya açıklarında Somalili kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi kurtarıldı.
İtalya sahil güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Somalili kaçakları taşıyan teknenin Libya sahilinin 56 kilometre açıklarında batması sonucu 11 kişi öldü.
Sahil güvenlik birliklerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmasıyla ilgili bilgi veren Libya resmi haber ajansı LANA, kurtarılan 70 Somalilinin İtalya'nın Lampedusa Adası'na götürüldüğünü kaydetti.
Ajans, İtalya'nın helikopter ve kayıklarla arama çalışmasına devam ettiğini bildirdi.