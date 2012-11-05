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Dünya

Libya'da kaçak teknesi battı: 11 ölü

İtalya'nın helikopter ve kayıklarla arama çalışmasına devam ettiği bildirildi

05 Kasım 2012 10:31

Libya açıklarında Somalili kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi kurtarıldı.

İtalya sahil güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Somalili kaçakları taşıyan teknenin Libya sahilinin 56 kilometre açıklarında batması sonucu 11 kişi öldü.

Sahil güvenlik birliklerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmasıyla ilgili bilgi veren Libya resmi haber ajansı LANA, kurtarılan 70 Somalilinin İtalya'nın Lampedusa Adası'na götürüldüğünü kaydetti.

Ajans, İtalya'nın helikopter ve kayıklarla arama çalışmasına devam ettiğini bildirdi.

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