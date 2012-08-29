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Dünya

Libya'da kaçak göçmen taşıyan tekne battı: 39 ölü

Libya-Mısır sınırındaki El-Berdi kenti kıyıları yakınlarında Mısır bandıralı bir balıkçı teknesinin batması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti

29 Ağustos 2012 12:40

Libya'da kaçak göçmen taşıyan Mısır bandıralı bir teknenin batması sonucu 39 kişi öldü.

Libya 'nın El-Berdi kenti Belediye Başkanı Vidai Emsaad, Libya Resmi Haber Ajansı LANA'ya yaptığı açıklamada, Libya - Mısır sınırındaki El-Berdi kenti kıyıları yakınlarında Mısır bandıralı bir balıkçı teknesinin batması sonucu 39 kişinin öldüğünü açıkladı. Emsaad, teknedeki 40 kaçak göçmenden sadece birinin kurtulduğunu bildirdi. Kaçak göçmen çetelerine karşı limanlarda ve sınır kapılarında ordunun yoğun güvenlik önlemeleri alması sebebiyle göçmenlerin deniz yolunu kullandıklarına dikkati çeken Emsaad, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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