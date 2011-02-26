-LİBYA'DA İSYANCILARLA ANLAŞMA SİNYALİ TRABLUS (A.A) - 25.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkenin batı kesiminde ordu birlikleriyle çatışan ''isyancılarla masaya oturma ve barışçıl bir anlaşmaya varma'' umudunu dile getirdi. Seyfülislam Kaddafi, Trablus Havalimanı'na gelen bir grup yabancı gazeteciye yaptığı açıklamada, "ordunun, isyancılarla mücadele konusunda kendisini geri planda tutacağını" belirterek, isyancılarla görüşme umudunda olduğunu dile getirdi. Kaddafi, "yarın itibarıyla barışçıl bir çözüme varmış olmayı ümit ettiğini" ifade etti. İsyancılarla ordu birlikleri arasında, Misrata ve Zaviye'de çatışmalar olduğunu kaydeden Kaddafi, "Teröristlerle uğraşıyoruz. Ordu, teröristlere saldırmamaya ve müzakerelere bir şans tanınmasına karar verdi. Umut ederim ki bunu yarın itibarıyla barışçıl biçimde halletmiş olacağız" dedi.