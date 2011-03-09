-LİBYA'DA İSYANCILARA TOPÇU ATEŞİ RAS LANUF (A.A) - 09.03.2011 - Libya'nın doğusundaki stratejik petrol limanı Ras Lanuf yakınlarındaki isyancıların mevzisine Libya ordusu topçu saldırısı düzenledi. Bölgedeki gazeteciler, Ras Lanuf'un 5 km batısındaki isyancıların mevzisinin civarına obüs mermilerinin düştüğünü belirterek, saldırıda can kaybı olmadığını kaydettiler. Topçu ateşi sürerken isyancılar da iki roket atarak yanıt verdiler. Libya ordusu, isyancıların elindeki bölgeye savaş uçakları ve topla bombardımanı sürdürüyor. -KADDAFİ MÜLAKATI KRİZ YARATTI- Fransa'da pazar günleri yayımlanan ''Journal du Dimanche'' gazetesinde Libya lideri Muammer Kaddafi ile ilgili çıkan özel mülakat kriz yarattı. Gazete yayın kurulu, mülakatı ayarlayan Lübnanlı işadamı Ziad Takieddine'nin şaibeli kişiliğiyle tanınması ve ''kara para aklama''şüphesiyle Paris'te bir süre gözaltına alınması nedeniyle, yazı işlerine sert tepki gösterdi. Olağanüstü toplanan yayın kurulu, mülakatı gerçekleştiren gazeteci ve foto muhabiriyle, özel kiraladığı uçakla Libya'nın başkentinden Paris'e cumartesi günü dönen Lübnanlı işadamının, üzerinde nakit 1.5 milyon avro olduğu gerekçesiyle bir süre gözaltına alınmasını değerlendirdi. Yaklaşık 30 gazeteciden oluşan yayın kurulu, yazı işlerini, ''Lübnanlı işadamının şaibeli kişiliğini yeterince gözönüne almadığı ve gerekli hassasiyeti göstermediği'' gerekçesiyle suçladı. Lübnanlı işadamı, Fransa'nın Pakistan'a 1994 yılında denizaltı satışında arabulucu rolü oynamıştı. Denizaltı satışının ardından bazı siyasilerin komisyon aldıklarının ortaya çıkması ve denizaltıların inşaatı sırasında 2002 yılında Pakistan'ın başkentinde düzenlenen bombalı saldırıda Fransız mühendislerin hayatı kaybetmesi, ülkede geniş yankı uyandırmıştı.