Libya'da isyancılar tekrar harekete geçti

T24 - Libya'da isyancılar, koalisyon güçlerinin Muammer Kaddafi rejimine karşı başlattığı hava harekatlarının ardından, son hız Kaddafi'nin memleketi Sirte'ye ilerlemeye başladı. Kaddafi'nin memleketi Sirte yolundaki yerleşim birimlerini teker teker ele geçiren isyancılar, bugün önemli sanayi ve liman kenti Ras Lanuf'a girdi. Hız kesmeyen isyancıların, Sirte'den önceki en büyük yerleşim birimi Bin Cevad'ı da ele geçirdiği haberi geldi.





Koalisyon güçlerinin hava operasyonlarının başladığı 19 Mart tarihine dek, isyanın merkezi olan Bingazi’ye kadar geri çekilmek zorunda kalan isyancılar, Cumartesi günü stratejik önemi çok büyük Ecdebiye ve Brega kentlerini tekrar ele geçirmeyi başardı.



Pazar günü ilerleyişine devam eden isyancılar, Brega’nın batısındaki bir diğer önemli sanayi kenti Ras Lanuf yolu üzerindeki yerleşim birimlerini kuşattı. Kaddafi karşıtı isyancılar Ras Lanuf'a girerken, bu haberden sadece 1,5 saat sonra, isyancıların Sirte'nin önündeki son engel olan Bin Cevad'ın kontrolünü ele geçirdikleri belirtildi.



Sirte'ye giden yolda engel kalmadı

Bu sabah yaşanan ilk gelişmelerde, El Cezire televizyonu, isyancıların Ras Lanuf’tan bir önceki durak olan Ukeyla’nın eteklerine mevzilendiklerini belirtti. Bu esnada, Brega’nın 30 km batısındaki El Bişer kentinde de isyancıların hareket halinde oldukları ifade edildi.



Bu haberlerden kısa bir süre sonra, Sirte Körfezi'ndeki önemli sanayi ve liman kenti Ras Lanuf'un, isyancıların kontrolüne geçtiği belirtildi. Bingazi'den 370, Ecdebiye'den 210 km uzaklıkta olan Ras Lanuf, 12 Mart tarihinde Kaddafi güçlerinin eline geçmişti.



İsyancılardan Valid El Arabi, Ras Lanuf'ta hiçbir direnişle karşılaşmadıklarını söyledi.



Bu bilgilerin gelmesinin üzerinden henüz iki saat geçmeden, Sirte'ye giden yolda ara vermeden ilerlemeye devam eden isyancıların, bu sefer Ras Lanuf'un 50 km batısındaki Bin Cevad'a girdiği belirtildi. Böylece, Kaddafi'nin memleketi Sirte'nin önündeki son engel de ortadan kalkmış oldu.



İsyancıların, bu sabah TSİ 09.00'da Fransız savaş uçaklarının Bin Cevad'a düzenlediği hava harekatının ardından harekete geçtiği ve kente girdiği ifade edildi. Muhammed Ali El Atviş adındaki isyancı, "Kaddafi askerleri korkak fareler gibi kaçıyor. Silahlarını, üniformalarını bırakıp, sivil kılığında gizleniyorlar" dedi.



İsyancılar, Bin Cevad'a girişlerini havaya ateş açarak kutladı.



Trablus koalisyon güçlerine öfkeli

Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava harekatları, Ecdebiye ile Sirte arasındaki 400 km’lik yolda Kaddafi rejimine ait birlikleri etkisiz hale getirirken, Libya hükümetinin öfkesi de giderek artıyor.



Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Ülkelerine karşı düzenlenen hava operasyonlarının dolu dizgin devam ettiğini ve Ecdebiye ile Sirte arasındaki güzergahta çok sayıda sivil ile askerin ölümüne neden olduğunu” ifade etti.



İbrahim, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin en kısa zamanda toplanması talebini yineledi.



ABD’den Kaddafi rejimine suçlama

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Pazar günü yayımlanan röportajında, Kaddafi rejimini koalisyon güçlerini suçlu göstermeye çalışmakla suçladı.



ABD istihbarat kaynaklarına dayanarak konuşan Gates, “koalisyon savaş uçaklarının operasyon düzenlediği bölgelere, Kaddafi güçlerinin sivillere ait cesetler yerleştirdiğini, böylece koalisyon güçlerince düzenlenen operasyonlara sivillerin hedef olduğu görüşünün benimsetilmeye çalışıldığını” ifade etti.



Libya hükümet sözcüsü İbrahim ise hava harekatlarından araçlarıyla kaçmaya çalışan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.



Libya hükümeti, geçen hafta yapılan operasyonlarda 100 sivilin hayatını kaybettiğini iler sürmüş, bu iddia koalisyon güçlerince reddedilmişti.



Obama stratejisini savundu

Libya’da düzenlenen harekat nedeniyle ABD kamuoyunun baskısı altında olan Başkan Barack Obama, Libya’da sergiledikleri stratejiyi savunarak, “çok sayıdaki sivili Kaddafi’nin kan banyosundan koruduklarını” söyledi.



Bu arada, Papa 16'ncı Benedict, Libya'da ateşkes ilan edilmesini ve çatışma halindeki taraflar arasında diyalog kurulmasını istedi.







Haritada siyah ile belirtilen yerler Kaddafi rejimine, kırmızıyla belirtilen yerler ise isyancılara ait kentleri gösteriyor. Kaynak: The New York Times



