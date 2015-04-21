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Dünya

Libya'da İspanya Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta İspanya'nın büyükelçilik binasına bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi

Fotoğraf-AFP

21 Nisan 2015 14:21

Libya'nın başkenti Trablus'ta İspanya'nın büyükelçilik binasına bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, bin Aşur Mahallesi'ndeki uzun süredir kapalı olan İspanya'nın Trablus Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bombalı saldırı yapıldı. Hasara neden olan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Diplomatik Güvenlik Cihazı Müdürü Albay El-Mebruk bu Zahir, gazetecilere  yaptığı açıklamada, İspanya'nın Trablus Büyükelçiliği'ne bomba yerleştirilmiş çantayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
      
Libya'da daha önce Fas, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve İran'ın Trablus büyükelçiliklerine de saldırılar düzenlenmişti.
      
Bir süredir çatışmaların sürdüğü Libya'da, olaylar nedeniyle kapalı olan büyükelçilik ve diplomatik temsilcilik binaları da zaman zaman saldırıların hedefi oluyor

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