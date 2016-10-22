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Dünya

Libya'da IŞİD'in alıkoyduğu 1'i Türk 13 kişi kurtarıldı

"El-Bunyan el-Mersus" operasyonu sırasında IŞİD'in rehin aldığı 13 kişi kurtarıldı

22 Ekim 2016 22:58

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, Sirte kentinde IŞİD ile yaşanan çatışmalarda örgüt tarafından alıkonulan biri Türk vatandaşı 13 kişiyi kurtardığı bildirildi.

UMH'ye bağlı "El-Bunyan el-Mersus" operasyonu güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, IŞİD ile yaşanan çatışma bölgelerinde bulunan bir Türk, bir Mısırlı ile 11 Etiyopyalı kadının kurtarıldığı ifade edildi. Kurtarılan kişilerin kimlikleri açıklanmadı.

Sirte'nin IŞİD’den temizlenmesi için geçen mayıs ayında "El-Bunyan el-Mersus" adlı operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında, eylül ayında aralarında örgütün bölgedeki kalesi sayılan yerlerin de bulunduğu pek çok bölge ele geçirilmişti.

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