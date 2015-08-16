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Dünya
Deutsche Welle

Libya'da IŞİD katliamı

Libya'da rakip İslamcı gruplar arasındaki kavga kızışıyor. IŞİD, 12 rakip militanın kafalarını kestikten sonra çarmıha gerdi.

16 Ağustos 2015 14:50


IŞİD'in haziran ayında ele geçirdiği Sirte çevresindeki çatışmalar şiddetleniyor. Önceki gün IŞİD militanlarının Sirte'deki bir hastane binasına baskın düzenleyerek burada tedavi gören 22 kişiyi kurşuna dizdiği, ardından binayı ateşe verdiği haber verilmişti. Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetine ait resmi Libya haber ajansı gelişmeyi doğruladı.

Libya'nın Fransa nezdindeki Büyükelçisi Çibani Abuhamud, "Sirte'de IŞİD'in katliam yaptığını, 150-200 kişinin öldüğünü" açıkladı. Libyalı diplomatın verilerine göre çatışmaya IŞİD'in bir imamı kurşuna dizmesi neden oldu. Sirte, haziran ayından bu yana IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor. Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Trablus hükümeti, kenti yeniden ele geçirmek için operasyon düzenleneceğini duyurmuştu.

IŞİD Libya'daki kaos ortamında güçleniyor

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Kargaşa ortamı başta IŞİD olmak üzere cihatçı ve radikal grupların güç kazanmasına neden oluyor.

İslamcı milisler geçen yıl başkent Trablus'u ele geçirerek burada kendi hükümetlerini kurmuştu. Uluslararası alanda tanınan hükümet ve meclis ise ülkenin doğusundaki Tobruk'a kaçarak faaliyetlerini burada devam ettirdi. BM aylardır Libya'da milli birlik hükümeti kurulması için çalışıyor.

Tobruk hükümetinin başbakanı istifa etti

Uluslararası toplum tarafından tanınan Tobruk hükümetinin Başbakanı Abdullah El Sani bu hafta içinde beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini açıklamıştı. Sani, “Eğer benim ayrılmam çözümse ben de görevi bıraktığımı burada duyuruyorum” demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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