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Dünya

Libya'da iş yapan müteahhitlere müjde: Alacaklarınızı ödeyeceğiz

Muhammed Yusuf Magaryaf, Türkiye ziyareti sırasında, rejim değişikliği sürecinde zarar uğrayan, projesi yarım kalan, hak edişlerini alamayan Türk müteahhitlere bir müjde verdi

10 Aralık 2012 10:06

Libya Devlet Başkanı Muhammed Yusuf Magaryaf, Türk müetahhitlerin 4 milyar doları aşan alacağının ödeneceği müjdesini verdi.

Muhammed Yusuf Magaryaf, Türkiye ziyareti sırasında, rejim değişikliği sürecinde zarar uğrayan, projesi yarım kalan, hak edişlerini alamayan Türk müteahhitlere bir müjde verdi.

Hülya Güler'in Hürriyet'teki haberine göre; Magaryaf, "Türkiye ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Ödemelerde Türk işadamları öncelikli" dedi.

Magaryaf, sadece son dönem alacakları değil, geçmişe ait alacaklar konusunda da çalışma yürüttüklerini belirtti. Libya'nın, belgelere dayanarak belirlenen alacakları ve oluşan tazminatları bir takvim çerçevesinde ödemeye hazır olduğunun altını çizdi.

Libya Devlet Başkanı, her konuda Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini söyleyerek, Türk işadamlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti:

"Libya'da her şey yükselişte. Sanayi, altyapı, teknoloji, enerji tüm bu alanlarda büyük potansiyel taşıyan bakir bir ülkeyiz."

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