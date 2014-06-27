Libya'da iki Türk işçi kaçırıldı

Libya'nın başkenti Trablus'da iki Türk işçinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

CNNTürk, Trablus'taki Summa İnşaat için çalışan Emrah Bahçeci ve Nazım Süpürgeci'nin kaçırıldığını bildirdi.

Türklerin Salı günü iş çıkışı, şantiyeden kaldıkları kampa giderken yollarının kesildiği ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı belirtiliyor.

CNN Türk, Dışişleri Bakanlığı'nın olayı doğruladığını belirtti.

Dışişleri yetkilileri, konuyu yakından takip ettiklerini ve bakanlık kaynaklarının gerekli girişimleri yaptığını söyledi.