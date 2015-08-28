Libya'da iki sığınmacı teknesi battı

Teknelerden birinde 50, diğerinde 400 dolayında sığınmacının olduğu tahmin ediliyor.

Libya Sahil Güvenlik ekipleri dün batan teknedekileri kurtarma çalışmalarına devam

ediyor.

Trablus'un batısındaki liman kenti Zuvara'daki hastanelere en az 100 cesedin

nakledildiği bildirildi. Gemideki sığınmacıların büyük kısmının Afrika ülkelerinden

geldiği belirtildi.

Akdeniz'de boğularak öldüler

Bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan 2 binden fazla sığınmacı

boğularak yaşamını yitirdi. Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Göç Örgütü'nden

(IOM) yapılan açıklamaya göre 2014 yılında bu rakam 3 bin 279'du.

IOM, ocak ayından bu yana 188 bin sığınmacının Akdeniz üzerinden tekne ya da

botlarla tehlikeli bir yolculuk yaparak Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

Sığınmacıların çoğu İtalya ya da Yunanistan'a gidiyor.