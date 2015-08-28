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Dünya
Deutsche Welle

Libya'da iki sığınmacı teknesi battı

Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan iki tekne battı. İlk belirlemelere göre yüzlerce kişi can verdi.

28 Ağustos 2015 11:45

Teknelerden birinde 50, diğerinde 400 dolayında sığınmacının olduğu tahmin ediliyor.
Libya Sahil Güvenlik ekipleri dün batan teknedekileri kurtarma çalışmalarına devam
ediyor.

Trablus'un batısındaki liman kenti Zuvara'daki hastanelere en az 100 cesedin
nakledildiği bildirildi. Gemideki sığınmacıların büyük kısmının Afrika ülkelerinden
geldiği belirtildi.

Akdeniz'de boğularak öldüler

Bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan 2 binden fazla sığınmacı
boğularak yaşamını yitirdi. Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Göç Örgütü'nden
(IOM) yapılan açıklamaya göre 2014 yılında bu rakam 3 bin 279'du.

IOM, ocak ayından bu yana 188 bin sığınmacının Akdeniz üzerinden tekne ya da
botlarla tehlikeli bir yolculuk yaparak Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığını açıkladı.
Sığınmacıların çoğu İtalya ya da Yunanistan'a gidiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LibyaSahil GüvenlikZuvaraAfrikaAkdenizAvrupaCenevreUluslararası GöçYunanistanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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