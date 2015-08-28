Libya'da iki sığınmacı teknesi battı

Teknelerden birinde 50, diğerinde 400 dolayında sığınmacının olduğu tahmin ediliyor.
Libya Sahil Güvenlik ekipleri dün batan teknedekileri kurtarma çalışmalarına devam
ediyor.
Trablus'un batısındaki liman kenti Zuvara'daki hastanelere en az 100 cesedin
nakledildiği bildirildi. Gemideki sığınmacıların büyük kısmının Afrika ülkelerinden
geldiği belirtildi.
Akdeniz'de boğularak öldüler
Bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan 2 binden fazla sığınmacı
boğularak yaşamını yitirdi. Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Göç Örgütü'nden
(IOM) yapılan açıklamaya göre 2014 yılında bu rakam 3 bin 279'du.
IOM, ocak ayından bu yana 188 bin sığınmacının Akdeniz üzerinden tekne ya da
botlarla tehlikeli bir yolculuk yaparak Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığını açıkladı.
Sığınmacıların çoğu İtalya ya da Yunanistan'a gidiyor.