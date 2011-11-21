-Libya'da hükümet yarın kuruluyor TRABLUS (A.A) - 21.11.2011 - Libya Başbakanı Abdürrahim El Kib, yeni hükümeti yarın açıklayacağını söyledi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) tarafından hazırlanan takvime göre, Libya'da yeni hükümetin kurulması için ülkenin özgürlüğünün ilan edildiği 23 Ekim'den itibaren 1 ay süre bulunuyor. Bu süre yarın dolacak. UGK tarafından Başbakan olarak atanan Abdürrahim El Kib, belirlenecek yeni hükümette yer alacak bakanlar konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. El Kib, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice ile başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümetin yarın açıklanması konusunda UGK içinde anlaşmaya varıldığını belirtti. El Kib, "Sağlam, yetkin ve kolay dağılmayacak bir hükümet kurmak için çok çalışıyoruz" dedi. El Kib, ayrıca, haftasonu yakalanan Seyfülislam Kaddafi'nin Libya'da yargılanacağını tekrarladı.