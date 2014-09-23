T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Libya'da hükümet güvenoyu aldı

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Abdullah es-Sini başbakanlığındaki hükümet, Tobruk'ta toplanan Meclis'ten güvenoyu aldı.

23 Eylül 2014 12:53


Abdullаh еs-Sіnі’nіn kurduğu hükümеte Meclisin 112 üyеsinіn 110'u "еvеt" oyu kullаndı.

Abdullah es-Sini, 18 üyeli Bakanlar Kurulu'nun meclisten onay alamaması üzerine kabinede revizyona gitmiş, bakan sayısını 13'e indirmişti.

Böylece bakan sayısı daha önceki hükümetlere kıyasla neredeyse yarı yarıya düşürülmüş oldu.

Uluslararası toplumdan ateşkes ve diyalog çağrısı

Bu arada AB ve ABD'nin başını çektiği 13 ülke ve Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da derhal ve kapsamlı bir ateşkes ve siyasi diyalog çağrısında bulundu. Çağrıya katılan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Birçok kent, milisler tarafından kontrol ediliyor.

İslamcı milisler Tobruk'ta faaliyetlerine devam eden Meclis'e alternatif bir parlamento toplamış, kendi başbakanlarını seçtiklerini ilan etmişlerdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LibyaAbdullahTobrukMeclisMeclisinBakanlar KuruluABDBirleşmiş MilletlerTürkiyeMuammer KaddafiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24