Libya'da hükümet güvenoyu aldı



Abdullаh еs-Sіnі’nіn kurduğu hükümеte Meclisin 112 üyеsinіn 110'u "еvеt" oyu kullаndı.

Abdullah es-Sini, 18 üyeli Bakanlar Kurulu'nun meclisten onay alamaması üzerine kabinede revizyona gitmiş, bakan sayısını 13'e indirmişti.

Böylece bakan sayısı daha önceki hükümetlere kıyasla neredeyse yarı yarıya düşürülmüş oldu.

Uluslararası toplumdan ateşkes ve diyalog çağrısı

Bu arada AB ve ABD'nin başını çektiği 13 ülke ve Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da derhal ve kapsamlı bir ateşkes ve siyasi diyalog çağrısında bulundu. Çağrıya katılan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Birçok kent, milisler tarafından kontrol ediliyor.

İslamcı milisler Tobruk'ta faaliyetlerine devam eden Meclis'e alternatif bir parlamento toplamış, kendi başbakanlarını seçtiklerini ilan etmişlerdi.